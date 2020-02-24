تركيا تعلن شراء سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الاثنين، أن بلاده اشترت سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا، من المنتظر أن تصل موانئ تركيا خلال أسابيع.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به على هامش مشاركته في القمة الثالثة للطاقة والموارد الطبيعية في تركيا المنعقدة بإسطنبول.

وأوضح دونماز أن تركيا تواصل أنشطة البحث عن الغاز والبترول شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.

وأشار إلى أن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا بشرق المتوسط تحددت عقب الاتفاق المبرم مع ليبيا.

وشدد أن الاتفاق يتوافق مع القانون البحري الدولي، وأن تركيا ستواصل أنشطتها بشرق المتوسط دون انقطاع.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.