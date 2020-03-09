هوت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنحو 248 مليار دولار في آخر جلستي تداول (الأحد والإثنين) في البورصة المحلية.

وفقدت الشركة 330 مليار ريال (88 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات البورصة المحلية، الإثنين فيما كانت قد تراجعت قيمتها بنحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار) الأحد.

وحسب مسح وكالة الأناضول اعتمد على بيانات شركة "تداول" المشغلة للبورصة، انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 5670 مليار ريال (1512 مليار دولار) بإغلاق الإثنين، مقابل 6000 مليار ريال (1600 مليار دولار) الأحد.

وأغلق سهم الشركة، الإثنين، منخفضا بنسبة 5.5 بالمئة إلى 28.35 ريال (7.56 دولارات).

والأحد، تراجع سهم الشركة بنسبة 9.1 بالمئة إلى 30 ريالا (8 دولارات) دون سعر الاكتتاب (32 ريال) لأول مرة منذ الإدراج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وانهارت أسعار النفط الخام اليوم لأدنى مستوى منذ الربع الأول 2016.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 29 بالمئة أو 13 دولارا إلى 32.5 دولارا للبرميل، قبل أن تصعد لاحقا إلى متوسط 36 دولارا.

يأتي ذلك، مع فشل تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من جانب تحالف (أوبك+)، ما دفع السعودية إلى تنفيذ خفض كبير على أسعار أنواع النفط الذي تنتجها، واعتزامها تنفيذ زيادة غير محدودة في الإنتاج.