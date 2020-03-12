أرامكو السعودية تفقد أكثر من 80 مليار دولار من قيمتها السوقية

فقدت أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، 80 مليار دولار من قيمتها السوقية، في بداية تعاملات البورصة، الخميس، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام عالميا.

وهبط سهم أرامكو، بنسبة 4.9 بالمئة في بداية التداولات، مع تراجع أسعار عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، بنسبة 4 بالمئة، مدفوعة بقيود أمريكية على حركة الطيران القادم من دول أوروبا.

وتراجع سهم شركة أرامكو إلى 28.20 ريالا (7.52 دولارات)، مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء البالغ 29.7 ريالا (7.92 دولارات).

وشهد سهم الشركة، المصنفة كأكبر شركة نفط في العالم، تذبذبات حادة خلال تداولات الأسبوع الجاري، مدفوعا بهبوط وصعود أسعار النفط الخام العالمية.

ومع هذا الهبوط، تراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 5.64 تريليونات ريال (1.504 تريليون دولار)، نزولا من 5.94 تريليون ريال (1.584 تريليون دولار) في إغلاق أمس الأربعاء.

وطرحت أرامكو 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمئة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمئة للمؤسسات.