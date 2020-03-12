أسعار النفط تهبط 4% بفعل بزيادة الإنتاج وقيود الطيران

تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، مدفوعة بزيادة الإنتاج المرتقب من السعودية والإمارات، وقيود أمريكية على حركة الطيران القادم من دول أوروبا.

والأربعاء، قالت السعودية إنها سترفع طاقة الإنتاج القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل حاليا، اعتبارا من أبريل/ نيسان، فيما أعلنت الإمارات أمس، قدرتها على زيادة إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا من 3 ملايين.

في المقابل، تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة، تعليق السفر إلى أراضيها من أوروبا باستثناء بريطانيا، كأحد إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، ولمدة 30 يوما.

ومن شأن فرض قيود السفر، أن تخفض على نحو حاد، الطلب العالمي على وقود الطائرات خاصة من بلدان القارة الأوروبية، الأكثر نشاطا في حركة الطيران من وإلى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة (06:48 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 4.02 بالمئة أو 1.45 دولارا، إلى 34.42 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 4.09 بالمئة أو 1.35 دولارا إلى 31.61 دولارا للبرميل.