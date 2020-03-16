أسعار النفط تتراجع 5.9% مع ضعف حاد في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 5 بالمئة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، مع ضعف حاد في الأسواق العالمية، وظهور بيانات صينية ضعيفة.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، الأحد، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 بالمئة إلى نطاق 0 - 0.25 بالمئة لأدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مدفوعا بإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي المرتبك، بسبب فيروس كورونا.

فيما أعلنت الصين اليوم، عن تراجع الناتج الصناعي بنسبة 13.5 بالمئة، خلال أول شهرين من العام الجاري، مدفوعا بالأضرار الاقتصادية التي خلفها تفشي "كورونا المستجد" في البلاد.

وبحلول الساعة (07:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 5.94 بالمئة أو دولارين اثنين إلى 31.85 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 4.42 بالمئة أو 1.41 دولارا إلى 30.69 دولارا للبرميل.

وتشير توقعات محللي أسواق المال، إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي قد يحقق أهدافا معاكسة لتوقعاته، ويزيد الضبابية بشأن الاقتصادين الأمريكي والعالمي، في حال تزايد تفشي الفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحتى صباح الاثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 169 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.