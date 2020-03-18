بسبب "كورونا".. الخام الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 17 عاما

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي، بنسبة 3.3 بالمئة عند أدنى مستوى في 17 عاما، مدفوعة بإجراءات أمريكية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطني، ونفذت رزمة إجراءات لتقليل الحركة، بالتزامن مع تفشي الفيروس في غالبية الولايات، وغياب أية معلومات عن علاج مرتقب.

وعند الساعة (09:15 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، بنسبة 3.34 بالمئة إلى 25.85 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق الأربعاء، تراجعت عقود خام برنت الآجلة لأدنى مستوى منذ يناير/ كانون ثاني 2016، عند 28.4 دولارا للبرميل.

والثلاثاء، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر طبية ومسؤولين.

وفي السياق، أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، وصول عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5 آلاف و359.

في سياق متصل خفض بنك "جولدمان ساكس"، توقعاته لسعر برميل النفط إلى متوسط 20 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، خلال الربع الثاني 2020، نزولا من 30 دولارا في توقعات سابقة.

وقال البنك في مذكرة بحثية، الأربعاء، إن سبب خفض توقعات سعر البرميل، يعود إلى استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، واحتمالية تراجع الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا خلال 2020.

وذكر البنك أن ذروة هبوط الطلب العالمي على النفط الخام، قد تكون في الثلث الأخير من الشهر الجاري، بتراجع الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يوميا.

وزاد البنك: "تشير توقعاتنا إلى وجود فائض في الإمدادات بمقدار 3.9 ملايين برميل يوميا عن حاجة السوق خلال الربع الأول 2020، و5.7 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني".

والثلاثاء، قالت السعودية إنها تتجه إلى زيادة صادرات النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 7.3 ملايين برميل يوميا، حاليا.