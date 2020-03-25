تراجع الطلب على النفط يبقي الأسعار دون 30 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، لكنها ظلت دون 30 دولارا للبرميل، تحت ضغوط تراجع الطلب العالمي على الخام، بفعل إجراءات دولية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبعد إجراءات لتقليل الحركة في الولايات المتحدة والصين، المصنفتين كأكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم، أعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، الثلاثاء، ضرورة التزام المواطنين منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17 مليون برميل يوميا، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط 12 مليون برميل يوميا، والهند ثالثا بـ 5 ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة (07:17 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 2.14 % أو 58 سنتا إلى 27.73 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار، بنسبة 3 % أو 73 سنتا إلى 24.71 دولارا للبرميل.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.