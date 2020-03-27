الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون السعودية بمغادرة أوبك

اقترحت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين لمجلس الشيوخ الأمريكي ضرورة انسحاب السعودية من منظمة أوبك وأن تصبح بدلاً من ذلك "قوة حرة في سوق الطاقة".

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الستة رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يحثونه على رفع هذه القضية إلى السعوديين.

وجاء في الرسالة التي وقعتها السيناتور ليزا آن ماركوفسكي: "منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك هي من بقايا ماضٍ منقض، يحمل أعباء المملكة مع المصدرين الأحرار ويجبرها على تحمل نصيب الأسد في كل قرار إنتاج".

وأضاف الأعضاء في رسالتهم أن "السعودية يجب أن تتشارك مع الولايات المتحدة في مشاريع البنية التحتية للطاقة الاستراتيجية عبر منطقة المحيط الهادئ والهندي والأمريكيتين"، وتابعوا: "على الرياض أن تترك تجمع أوبك المنهك على الفور وأن تنضم إلى الولايات المتحدة على الساحة العالمية كقوة طاقة في السوق الحرة".

تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي زادت فيه السعودية إنتاجها من النفط ما أغرق السوق وأدى إلى انخفاض الأسعار وأثر على المنتجين الأمريكيين. واتخذت السعودية هذا القرار بعد أن رفضت روسيا الانضمام إلى أعضاء أوبك في الموافقة على خفض الإنتاج استجابة لتباطؤ الطلب بفعل كورونا.

كما اقترح أعضاء مجلس الشيوخ أنه ينبغي تحذير السعودية إذا ما رفضت الرياض الانصياع لرغبة واشنطن.

وقالت الرسالة "بالإضافة إلى الأنواع المختلفة من المساعدة والمساعدات التي نقدمها بالفعل - والتي لا ينبغي تقديم أي منها بشكل دائم ودون قيد أو شرط - لا بد من التذكير بأدوات الإدارة الحكومية التي تتمتع الإدارة بسلطة لممارستها، من التعريفات والقيود التجارية الأخرى إلى التحقيقات، وإجراءات الحماية، والعقوبات، وغير ذلك الكثير".