الكرملين ينفي تصريح ترامب بوجود محادثات مع السعودية حول سوق النفط

أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا والسعودية لا تجريان حالياً محادثات بشأن الوصول لاتفاقية موازنة أسواق البترول.

وقال ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي الأربعاء، إنه ليس هناك مخطط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة السعودية حتى الآن.

وأشار إلى وجود خلافات في الآراء بين البلدين إلا أن المحادثات قد يجري الإعداد لها إذا اقتضت الضرورة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن موسكو والرياض يجريان محادثات بشأن أسواق النفط.

وقد تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى منذ 2002، الأربعاء، بالنسبة لخام برنت القياسي، مع تصاعد التخوفات العالمية من تزايد التسارع في تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تخوض السعودية وروسيا حربا على أسعار النفط منذ ثلاثة أسابيع عقب تفكك تحالف (أوبك+) لخفض الإنتاج، أعقبه إعلان الرياض زيادة ضخ الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يوميا بحلول مايو /أيار المقبل، مقابل 9.8 ملايين برميل يوميا، في فبراير/ شباط الماضي.