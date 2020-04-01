النفط بأدنى سعر منذ 2002 مع تصاعد التخوفات بشأن كورونا

تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى منذ 2002، الأربعاء، بالنسبة لخام برنت القياسي، مع تصاعد التخوفات العالمية من تزايد التسارع في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاهلت أسعار الخام تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قال فيها إنه سيتدخل في مباحثات روسية سعودية بشأن استقرار أسواق النفط، إن اقتضت الحاجة لذلك.

وأبلغ ترامب صحفيين في البيت الأبيض، أن موسكو والرياض يجريان محادثات بشأن أسواق النفط، "وأجريت محادثات منفصلة مع كل طرف، كانت مباحثات عظيمة".

وبحلول الساعة (05:46 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.88 بالمئة أو 77 سنتا إلى 25.58 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو / أيار بنسبة 1.22 بالمئة أو 25 سنتا إلى 20.23 دولارا للبرميل.

وتخوض السعودية وروسيا حربا على أسعار النفط منذ ثلاثة أسابيع عقب تفكك تحالف (أوبك+) لخفض الإنتاج، أعقبه إعلان الرياض زيادة ضخ الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يوميا بحلول مايو /أيار المقبل، مقابل 9.8 ملايين برميل يوميا، في فبراير/ شباط الماضي.