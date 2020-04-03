السيل التركي: 1.3 مليار متر مكعب من الغاز خلال 3 أشهر

بلغت كمية الغاز الطبيعي التي ضختها روسيا عبر أنابيب مشروع السيل التركي باتجاه أوروبا، مليارا و300 مليون متر مكعب، في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً للأناضول، ضخت روسيا إلى أوروبا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 506 مليون متر مكعب، وفي شباط/فبراير 387 مليون، وفي مارس/آذار 428 مليون متر مكعب.

تجدر الإشارة إلى أن القسم البحري من مشروع السيل التركي يمتد من مدينة أنابا الروسية حتى ولاية قرقلار إيلي التركية المطلتين على البحر الأسود، بطول 930 كيلو متر ويتألف من خطين يغذي أحدهما تركيا والثاني أوروبا، والقسم البري يتألف من خطين بطول 142 و70 كيلو متر.

يشار أن السيل التركي دخل الخدمة في 8 يناير الماضي، بافتتاح رسمي أقيم بمدينة إسطنبول بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.



و"السيل التركي" هو خطين لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، يغذي الأنبوب الأول تركيا فيما يغذي الثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.