ترامب يلوح بفرض رسوم على واردات النفط الأجنبية

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم على واردات النفط من الخارج، كإحدى أدوات الحفاظ على إنتاج البلاد من الخام والقوى العاملة فيه، في ظل أسعار متدنية.

وقال ترامب في لقاء مع الصحفيين، مساء السبت، إنه قد يفرض رسوما أو يتخذ إجراءات حمائية أخرى، لحماية صناعة النفط والطاقة والعاملين فيها، محليا.

وتضررت صناعة النفط الصخري بشدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفعل تراجع أسعار النفط الخام عالميا لمتوسط 25 دولارا للبرميل؛ وهي أسعار تجعل من إنتاج النفط الصخري غير مجد.

ويبلغ متوسط إنتاج برميل النفط الصخري 20 دولارا، مقارنة مع متوسط 4 دولارات بالنسبة لأنواع النفط الأخرى، بينما يصل إلى 2.5 دولارا بالنسبة لإنتاج برميل النفط السعودي.

وزاد ترامب: " لدينا شركات نفطية عظيمة نجحت في خلق عشرات آلاف فرص العمل في السوق الأمريكية.. سنعمل على حمايتها".

والأسبوع الماضي، تراجع برميل خام برنت القياسي إلى متوسط 25 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ 2002، فيما تترقب الأسواق العالمية اجتماعا عاجلا دعت له السعودية، الخميس الماضي.

والولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 13.1 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ استهلاكها اليومي نحو 17 مليونا.