روسيا: نريد عقد مفاوضات بناءة في سوق النفط

قال الكرملين، الأحد، إن روسيا تريد مفاوضات بناءة في سوق النفط العالمية، لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين معا، لإضافة استقرار على سوق الطاقة.

وأوردت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم، أن الكرملين يرى عدم وجود أي مستفيد حقيقي، من قرار زيادة حجم إنتاج النفط الخام داخل الأسواق العالمية.

وكانت السعودية كررت في أكثر من مناسبة، الشهر الماضي، تصريحات بشأن زيادة ضخ النفط في الأسواق العالمية، في إطار حرب أسعار مع روسيا، عقب تفكك تحالف (أوبك+).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم، الأحد: "إن موسكو لم تكن مؤيدة لإنهاء تحالف (أوبك+).. اليوم نحن نتطلع إلى مفاوضات بناءة".

والخميس، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف "أوبك+" وبقية المنتجين، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الاجتماع النفطي العاجل الذي دعت له السعودية، وكان مقرراً انعقاده الاثنين، "أرجئ إلى الخميس المقبل".

وتشير التوقعات إلى أن (أوبك+) ومنتجين آخرين حول العالم، سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما يعادل نحو 10 % من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميا.