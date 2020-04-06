أسعار النفط تتراجع قليلاً بعد قفزة كبيرة يوم الجمعة

فتحت أسعار النفط الخام تعاملاتها الأسبوعية، الاثنين، على تراجع طفيف بعد قفزة كبيرة في ختام جلسة الجمعة، مدعومة باجتماع عاجل دعت له السعودية، لتصويب أسواق النفط العالمية.

والأحد، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لتحالف (أوبك+) ومنتجين آخرين، سيعقد الخميس القادم "افتراضيا" عبر التلفاز، مشيرا أن أجواء إيجابية تسبق ذلك الموعد.

وبحلول الساعة (06:20 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.59 بالمئة أو 19 سنتا إلى 33.92 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم مايو/ أيار، بنسبة 1.02 بالمئة أو 29 سنتا إلى 28.09 دولارا للبرميل.

والأحد، قال الكرملين إن روسيا تريد مفاوضات بناءة في سوق النفط العالمية، لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين معا، لإضافة استقرار على سوق الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن "أوبك+" ومنتجين آخرين حول العالم، سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميا.