روسيا تعلن تأجيل عقد اجتماع "أوبك+" إلى 9 أبريل

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، تأجيل عقد مؤتمر "أوبك+"، إلى التاسع من أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان من المقرر عقده في السادس من الشهر ذاته (اليوم ).

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الاثنين، من العاصمة موسكو، أن روسيا مستعدة للعمل مع البلدان الأخرى من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن أجندة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا تتضمن إجراء مكالمات هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين السعوديين.

وأوضح أن اجتماع "أوبك +" الذي كان من المقرر عقده الاثنين 6 أبريل، تأجل إلى 9 من الشهر نفسه، مبيناً أن السبب وراء ذلك أسباب تقنية حالت دون عقد اجتماع دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي 5 مارس الماضي، تفكك تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.

ومنذ ذلك التاريخ، تخوض السعودية وروسيا حربا على أسعار النفط، أعقبه إعلان الرياض زيادة ضخ الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يوميا بحلول مايو /أيار المقبل، مقابل 9.8 ملايين برميل يوميا، في فبراير/ شباط الماضي.