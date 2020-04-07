القائمة الرئيسية
طاقة
القائمة الرئيسية

النفط يصعد مدعوماً بتفاؤل حول توصل أوبك+ لاتفاق الخميس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.04.2020 12:12
آخر تحديث في 07.04.2020 14:13
مصفاة نفط في المكسيك رويترز مصفاة نفط في المكسيك (رويترز)

صعدت أسعار النفط الخام، في تعاملات الثلاثاء الصباحية، مدعومة بتفاؤل منتجي النفط من التوصل لاتفاق خفض عميق للإنتاج، خلال اجتماع افتراضي يعقد الخميس لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين.

والخميس الماضي، استعادت "أوبك" وحلفاؤها تفاؤلهم من احتمالية إعادة إنعاش التحالف الذي تفكك في 5 مارس/ آذار الماضي، بعد إعلان السعودية عن اجتماع عاجل يعقد الخميس المقبل.

وبحلول الساعة (07:08 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 3.15 بالمئة أو 1.04 دولارا إلى 34.08 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار بنسبة 3.81 بالمئة أو دولارا واحد إلى 27.08 دولارا للبرميل.

والإثنين، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، تأجيل عقد مؤتمر "أوبك+"، إلى التاسع من أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان من المقرر عقده في السادس من الشهر ذاته.

وفي 5 مارس الماضي، تفكك تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، تأجيل عقد مؤتمر...
مختارات