النفط يصعد مدعوماً بتفاؤل حول توصل أوبك+ لاتفاق الخميس

صعدت أسعار النفط الخام، في تعاملات الثلاثاء الصباحية، مدعومة بتفاؤل منتجي النفط من التوصل لاتفاق خفض عميق للإنتاج، خلال اجتماع افتراضي يعقد الخميس لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين.

والخميس الماضي، استعادت "أوبك" وحلفاؤها تفاؤلهم من احتمالية إعادة إنعاش التحالف الذي تفكك في 5 مارس/ آذار الماضي، بعد إعلان السعودية عن اجتماع عاجل يعقد الخميس المقبل.

وبحلول الساعة (07:08 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 3.15 بالمئة أو 1.04 دولارا إلى 34.08 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار بنسبة 3.81 بالمئة أو دولارا واحد إلى 27.08 دولارا للبرميل.

والإثنين، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، تأجيل عقد مؤتمر "أوبك+"، إلى التاسع من أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان من المقرر عقده في السادس من الشهر ذاته.

وفي 5 مارس الماضي، تفكك تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.