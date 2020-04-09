اجتماع عاجل لتحالف "أوبك+" يعقد اليوم "افتراضيا"

يعقد كبار منتجي النفط حول العالم ضمن تحالف "أوبك+"، ومنتجون خارجها، الخميس، اجتماعا عاجلا دعت إليه السعودية الأسبوع الماضي، بهدف إعادة الاستقرار للأسواق العالمية.

الاجتماع الذي سيعقد افتراضيا عبر دائرة تلفزيونية لوزراء الطاقة والنفط، يبحث خفضا عميقا في الإنتاج، لتقليص تخمة المعروض العالمية، المتزامنة مع تراجع الطلب الناتج عن التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية، مساء الأربعاء، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن الاجتماع مقرر له بحث خفض الإنتاج بين 10 - 15 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك، أن المنتجين حول العالم قد يخفضون الإنتاج بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وفق أرقام فبراير/ شباط الماضي، البالغة 100 مليون برميل يوميا.

وتسببت جائحة كورونا وتفشيها عالميا، خاصة لدى الاقتصادات الصناعية الكبرى، في تراجع حاد بالطلب على الخام، قدّرته مؤسسات وبنوك استثمار بـ 20 بالمئة، أي 20 مليون برميل.

ويأمل المنتجون في اجتماع الخميس، سد فجوة الخلافات بين روسيا والسعودية، المصنفتين كثاني وثالث أكبر منتجين للنفط الخام في العالم، التي تصاعدت في آخر اجتماع للتحالف عقد في 5 مارس/ آذار الماضي.

ولا يرغب أي من المنتجين حول العالم في استمرار أزمة فائض المعروض وتراجع الأسعار، بالتزامن مع إعلان معظمهم حزم تحفيز بمليارات الدولار لتدارك التبعات الاقتصادية للجائحة.

وفقدت عقود برنت 50 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، حتى بداية تعاملات الخميس، من متوسط 66.3 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات 2019، إلى 33.4 دولارا حاليا.

وفي تصريحات صدرت، الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منتجي النفط في بلاده خفضوا فعليا إنتاجهم، مشيرا إلى ثقته بتسوية الرياض وموسكو لخلافاتهما.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع بمقدار 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بسابقه، إلى 12.4 مليون برميل يوميا.