تحالف "أوبك+" يعقد اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج

يبدأ تحالف (أوبك+) المؤلف من منتجين داخل المنظمة وآخرين مستقلين، مساء الأحد، اجتماعا عبر منصة تلفزيونية مغلقة، الأحد، اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن خفض الإنتاج اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

وأبلغ مصدران في منظمة (أوبك)، الأناضول، أن الاجتماع سيكون تكميليا لاجتماع سابق عقد، الخميس الماضي، وتم خلاله الاتفاق مبدئيا على خفض الإنتاج، بينما الاجتماع الحالي لرسم الخطوط النهائية.

وخلال وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء الروسية على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق نهائي اليوم لاتفاق يتم توقيعه خلال وقت لاحق قريب.

ويقضي اتفاق (أوبك+) المبدئي، بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، منها 400 ألف برميل حصة المكسيك من الخفض، وهو رقم ترفضه الأخيرة.

وبحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو/تموز حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.