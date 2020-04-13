السعودية: (أوبك+) ودول أخرى ستخفض الإنتاج الفعلي 19.5 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي لإنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+ ومنتجين آخرين تعهدوا بتقليص الإنتاج، سيتجاوز 19.5 مليون برميل.

وذكر الوزير السعودي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن بلدان مجموعة العشرين المنتجة للنفط، ستخفض إنتاجها بمقدار 3.7 ملايين برميل يوميا.

بينما ستقوم بلدان أخرى بزيادة مشترياتها للنفط بمقدار 200 مليون برميل في الشهرين القادمين، لبناء احتياطيات البلدان من الخام.

والأحد، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف (أوبك+)، إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها.

ويدخل قرار الخفض اعتبارا من مطلع مايو/ أيار، ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج بمقدار 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.

وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده قد تعمق خفض الإنتاج من جانبها، في حال رأت ضرورة لذلك، إذ سيبلغ إنتاجها مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ 8.5 ملايين برميل يوميا.