أسعار النفط تتراجع وسط استمرار ضعف الطلب العالمي

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، مدفوعة بضعف شديد على الطلب العالمي على النفط، مع استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا.

والجمعة، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن الناتج الاقتصادي للبلاد تقلص بنسبة 6.8 % في الربع الأول 2020 على أساس سنوي، وهو أول انكماش منذ عام 1976.

وتعتبر الصين أكبر مستورد عالمي للنفط بمتوسط 10 ملايين برميل، وثاني أكبر مستهلك بمتوسط 13 مليونا وفق بيانات 2019.

وما يزال الطلب العالمي على الخام ضعيفا، مع استمرار الإجراءات الدولية الصارمة لمنع توسع انتشار الفيروس، شملت إغلاق الحدود وتعليق التنقل البري والجوي، وتراجع الاستهلاك نتج منه هبوط في الإنتاج.

وبحلول الساعة (07:55 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.28 % أو 65 سنتا إلى 27.43 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 5.63% أو 1.40 دولارا، إلى 23.62 دولارا للبرميل.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 2.4 مليون إصابة، توفي منهم أكثر من 165 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 629 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.