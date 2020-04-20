أسعار عقود الخام الأمريكي تتحول إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ

تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو أيار 55.90 دولار، أو 306 %، إلى ناقص 37.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1834 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 % إلى 25.43 دولارا للبرميل.