مشروع جديد لتوليد الكهرباء في تركيا يعزز توجه البلاد نحو الطاقة المتجددة

تتجه تركيا خلال السنوات المقبلة، إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، كهدف من أهداف رؤية تركيا 2023، في مجال الطاقة، وهو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، من خلال مشاريع وشراكات مع دول رائدة في هذا المجال.

وتعتزم شركة جنرال إلكتريك في تركيا والشرق الأوسط إنشاء محطة كهرومائية لتخزين الطاقة بالضخ، في ولاية إسبارطة، بسعة ألف ميغاواط بالتعاون مع مجموعة Gezhouba الصينية ومجموعة KAF للبنية التقنية.

فيما ستبلغ قيمة المشروع 1.5 مليار دولار (نحو 10 مليارات و383 مليون ليرة تركية).

والمحطة الكهرومائية لتخزين الطاقة بالضخ هي "نوع من أنواع المحطات الكهرومائية يستخدم لتجميع المياه في أحواض مرتفعة عندما يكون الطلب على الطاقة منخفضاً، ثم استخدام كميات المياه المخزنة في توليد الكهرباء بعد ذلك" كما يقول مروان الروب المدير الإقليمي لشركة جنرال إلكتريك (GE) .

ويضيف الروب أن "المحطة الكهرومائية التي سيتم تأسيسها في ولاية إسبارطة، تحظى بأهمية قصوى من ناحية تحول تركيا إلى الطاقة المتجددة".

وفي حوار مع الأناضول، قال الروب :"تم توقيع اتفاقية تأسيس وتوريد بقيمة 1.5 مليار دولار مع مجموعة Gezhouba الصينية ومجموعة KAF للبنية التقنية من أجل تأسيس المحطة".

وأضاف أنه سيتم استخدام معدات وأربعة توربينات خاصة ثنائية الاتجاه بقدرة 250 ميغاوات، من إنتاج شركة جنرال إلكتريك.

وتشير بيانات لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن حصة موارد الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء بلغت 46 % من إجمالي الإنتاج.

وبحلول عام 2027، تستهدف تركيا إنتاج نحو 10 (غيغاواطات) من الطاقة المتجددة، مقارنة بـ 19 (ميغاواطا) في 2002، ثم 364 (ميغاواطا) في 2008.

وبدأت تركيا في السنوات الأخيرة بالاهتمام بتشييد هذا النوع من المحطات، لتكون من ضمن أهدافها لعام 2023.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء المحطة في يناير/ كانون الثاني 2022 عقب إتمام اتفاقيات الإنشاء والتشغيل مع إدارة المياه بالدولة العام المقبل.