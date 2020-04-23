أسعار النفط تصعد مدفوعة بآمال استئناف نشاط الاقتصاد العالمي

صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، من أدنى مستوياتها منذ 20 عاما المسجلة منتصف جلسة الأربعاء، مدفوعة بآمال استئناف الاقتصاد العالمي نشاطه.

وأعلنت اقتصادات عالمية كالصين وألمانيا إضافة إلى عديد الولايات الأمريكية، اعتزامها استئناف فتح اقتصاداتها اعتبارا من مايو/ أيار المقبل، رغم بقاء خطر فيروس كورونا.

ويبدأ اعتبارا من مايو المقبل تنفيذ قرار تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، ولمدة شهرين، يرافقه خفض من بلدان أخرى خارج التحالف مثل كندا والولايات المتحدة والبرازيل والنرويج.

وبحلول الساعة (07:27 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 8.59 % أو 1.77 دولار، إلى 22.14 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، بنسبة 10.67% أو 1.53 دولار، إلى 15.29 دولارا للبرميل.

ومنتصف جلسة الأربعاء، تراجعت عقود برنت إلى متوسط 16 دولارا للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 10.9 دولارات للبرميل.