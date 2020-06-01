أسعار النفط مستقرة قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور

فتحت أسعار النفط الخام تعاملاتها الأسبوعية، الاثنين، على استقرار قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور، مدفوعة بظهور مؤشرات زيادة الطلب وفتح تدريجي لاقتصادات عالمية بعد تعليق نتيجة جائحة كورونا.

وصعدت أسعار النفط اليوم، إلى أعلى مستوى منذ تداولات 9 مارس/ آذار الماضي، في انتظار اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعقد في 9 يونيو/ حزيران الجاري، يتخلله اجتماع لتحالف (أوبك+).

وبحلول الساعة (09:06 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة طفيفة بلغت 0.03 بالمئة أو سنتا واحدا إلى 37.83 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.06 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 35.47 دولارا للبرميل.

وبدأ تنفيذ اتفاق تحالف (أوبك+) بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يظهر على الأسواق العالمية التي سجلت تراجعات في مخزونات الخام العالمية، كانت راكمتها خلال أبريل الماضي، مع هبوط سعر برميل برنت لمتوسط 15 دولارا للبرميل.