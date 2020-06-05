النفط يرتفع قبيل اجتماع تحالف "أوبك +"

ارتفعت أسعار النفط الخام، الجمعة، مع الإعلان عن اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارجها غدا السبت، يتوقع أن يفضي الى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

وبينما دارت شكوك حول تعليق عقد الاجتماع نهائيا الذي كان مقررا له أمس الخميس، إلا أن اجتماع السبت فتح الباب أمام احتمالية عودة الاستقرار لأسواق الطاقة.

ويتبع اجتماع التحالف، مؤتمر أوبك الـ 179 بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الجاري، الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقفزت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 3.05 بالمئة أو 1.21 دولارا إلى 41.20 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (11:45 ت.غ).

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 2.30 بالمئة أو 0.87 سنتا إلى 38.27 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة الطاقة في البلاد، تأكيدها اجتماع "أوبك+" في 6 يونيو الجاري.

وتسعى السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في التحالف، تمديد تخفيضات تقترب من 10 ملايين برميل يوميا لما بعد يونيو الجاري.

وبدأ تحالف (أوبك+) بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار الماضي ولمدة شهرين، يتبعه تقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية 2020.

وينفذ التحالف تقليصا ثانيا على خفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل، يبدأ تنفيذه مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.