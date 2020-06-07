استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي الليبي بعد توقف قسري لـ 5 شهور

استأنف حقل الشرارة النفطي (جنوب ليبيا)، عمله مجددا، بعد توقف قسري دام قرابة خمسة شهور، أدى إلى تأثر مالي سلبي ناتج من الغلق.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأحد، عودة الإنتاج بحقل الشرارة، بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة، الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون للانقلابي خليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأضافت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن إيقاف الإنتاج أدى إلى معاناة الاقتصاد الليبي بما فيه الكفاية، بسبب الإغلاقات.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحسب البيان: "نتمنى أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة، الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار".

وذكرت المؤسسة أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدا بقدرة 30 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما، بسبب الأضرار الناتجة من الإغلاق الطويل..

واستمر إغلاق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 5.269 مليارات دولار.

ويعتبر حقل "الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام.