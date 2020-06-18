"أوبك+": 87 بالمئة نسبة الامتثال في تخفيضات إنتاج النفط

أعلن تحالف "أوبك+"، الخميس، أن نسبة امتثال الدول المنضوية في المجموعة لاتفاق خفض الإنتاج بلغ 87 بالمئة في مايو/أيار الماضي.

وعقدت لجنة المراقبة الوزارية للدول الـ23 لمجموعة "أوبك+" اجتماعا عبر الانترنت برئاسة وزيري الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، والروسي الكسندر نوفاك، ناقش تطورات سوق النفط والتوقعات المستقبلية.

وفي أبريل/نيسان، توصلت أوبك+ الى اتفاق على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو، مددته في السادس من يونيو حتى نهاية يوليو/تموز، تنزل بعده الى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع، اليوم، إنها ناقشت آلية تعويض الزيادة في الإنتاج للدول التي لم تلتزم بحصصها في الخفض، على ان تعوض هذه الزيادة خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، لتصل إلى امتثال بنسبة 100 بالمئة.

وقال البيان إن العراق وكازاخستان قدما بالفعل جداول تعويضاتهما، فيما أمهلت الدول غير الملتزمة الاخرى حتى الاثنين المقبل، لتقديم جداول تعويضاتها عن تجاوز حصصها في الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو.

ووفق البيان، فان اللجنة الوزارية "شددت على أن تحقيق التوافق (مع اتفاق 6 يونيو) بنسبة 100٪ من جميع الدول المشاركة ليس فقط عادلًا ومنصفًا، ولكنه حيوي لجهود إعادة التوازن المستمرة وفي الوقت المناسب، والمساعدة في تحقيق استقرار مستدام في سوق النفط".

وقال البيان ان السعودية والامارات والكويت قامت مجتمعة بخفض طوعي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في يونيو، فوق حصصها المحددة في اتفاق خفض الإنتاج.

وقالت البيان ان اللجنة ستعقد اجتماعين متتالين يومي 14 و15 يوليو المقبل.

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، تزامنا مع اجتماع أوبك+، فصعد خام برنت 54 سنتا الى 41.25 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام تكساس الأمريكي الوسيط 59 سنتا مسجلة 38.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوغيت غرينتش.