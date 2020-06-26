سفينة التنقيب "فاتح" تغادر "طرابزون" إلى البحر الأسود

غادرت سفينة "فاتح" التركية للتنقيب، ميناء طرابزون، بعد إتمام عملية تقصير عمودها، بهدف تسهيل عبورها من مضيق البوسفور نحو البحر الأسود للقيام بأعمال تنقيب.

وكانت السفينة انطلقت من إسطنبول في الذكرى الـ567 لفتحها، بتاريخ 29 مايو/ أيار الماضي، متجهة إلى طرابزون، وكان في وداعها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرت صباح الجمعة مراسم في الميناء لوداع السفينة العملاقة البالغ طولها 229 مترا وعرضها 36 مترا، وسعة حمولتها 51 ألفا و283 طنا، بمشاركة فرقة الجوقة العثمانية "المهتر" التابعة لبلدية طرابزون.

وفي كلمة خلال الحفل، أعرب مدير الشركة المشغلة لميناء طرابزون، مظفر إرميش، عن بالغ سعادته من استقبال السفينة في مينائه.

وعبر عن إيمانه في أن جهود سفينة الفاتح بالتنقيب عن الغاز في البحر الأسود ستُكلل بالنجاح، مؤكدا استعدادهم لاستقبالها مجددا في أي وقت.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صرح في وقت سابق، أنّ سفينة "فاتح" ستبدأ أول أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 تموز/ يوليو القادم.

وسفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ودخلت الخدمة عام 2011.

وتتميز السفينة المصنفة ضمن سفن الجيل السادس بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وتعد من أفضل 5 سفن حول العالم تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.