المجر تعتزم الانضمام لخط "السيل التركي" عبر صربيا

أعلنت شركة مجرية، السبت، عزمها الانضمام لخط أنابيب الغاز "السيل التركي" الذي يمتد من روسيا إلى تركيا وأوروبا.

وقالت شركة "مول غروب" للنفط والغاز (مقرها بودابست) إنها ستنضم لخط أنابيب الغاز السيل التركي عبر صربيا.

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

وصادقت الشركة على خطة تطوير مدتها 10 سنوات تتضمن بناء موصل جديد للغاز الصربي المجري بسعة 6 مليار متر مكعب سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ القسم البحري من مشروع السيل التركي يمتد من مدينة أنابا الروسية حتى ولاية "قرقلار إيلي" التركية المطلتين على البحر الأسود، بطول 930 كيلو متر والقسم البري يتألف من خطين بطول 142 و70 كيلو متر.

يشار أن السيل التركي دخل الخدمة في 8 يناير الماضي، وسط مراسم افتتاح رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.