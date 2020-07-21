تركيا تتجه إلى استخدام الهيدروجين مع الغاز للتدفئة

تسعى تركيا إلى توفير استخدام وقود التدفئة من خلال مزج الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة مع الغاز الطبيعي.

ووفق ما أوردت الأناضول عن مصادر في "هيئة تنظيم سوق الطاقة" (حكومية)، الثلاثاء، فإن شركات توزيع الغاز في البلاد، تعمل على مشروع "إنتاج الغاز المتجدد" بدعم من الهيئة، عبر إنشاء مركز للأبحاث والتطوير.

وأفادت المصادر أن الشركات تهدف إلى تقليل التبعية الخارجية في موضوع الغاز، وتقليل الانبعاثات عن طريق زيادة الكفاءة باستخدام الغاز المركب، الذي يتم الحصول عليه من مزج الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مع الغاز الطبيعي.

وأضافت أن مختبرات مركز الأبحاث والتطوير تم إنشاؤها في ولاية قونيا (وسط)، حيث تم الانتهاء من الدراسات الأولية للأداء وتقييم الأثر البيئي لحقن الهيدروجين بمعدل معين للغاز الطبيعي.

وأوضحت المصادر أنه وفقًا للتحليلات الأولية ودراسات المحاكاة، لوحظ أن كفاءة الطاقة زادت فيما انخفضت انبعاثات الكربون، عن طريق زيادة حصة الهيدروجين في الغاز الطبيعي إلى 20 في المئة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من اختيار المعدات الموفرة للكفاءات التقنية اللازمة لبدء الدراسات التجريبية، وأنه من المقرر إنتاج بعض الأجهزة من قبل فريق المشروع، لاستخدامها في المركز.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع من المفترض أن يكتمل بحلول نهاية 2021.

ولفتت إلى أنه من المقرر توريد 6 في المئة من الغاز الذي يتم ضخه لشبكة توزيع الغاز الطبيعي، من الهيدروجين.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى استخدام الهيدروجين وقودا بديلا لأغراض التدفئة، وتقليل تأثير الكربون، دون الحاجة إلى تغيير كبير في أجهزة المستهلك.