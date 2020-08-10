سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" تصل شرق المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب، إلى شرق المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب فيها عن النفط والغاز.

وأكد دونماز في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" الاثنين، على استمرارية العمل دون توقف من أجل تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة.

وقال الوزير: "وصلت سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس إلى منطقتها في البحر المتوسط لمواصلة عملها الجديد. بالتوفيق سفينة أوروتش رئيس، خلفك الشعب التركي بأسره".

وكانت السفينة التركية قد أبحرت في وقت سابق من ولاية أنطاليا (جنوب غرب) إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات جيولوجية وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.