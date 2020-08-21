أردوغان: اكتشفنا حقلا للغاز في البحر الأسود باحتياطي مقدر 320 مليارمتر مكعب

زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشرى اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وأضاف في كلمة خلال مراسم الاعلان عن الاكتشاف من مكتب الرئاسة في قصر دولمة باهجة باسطنبول، أن كامل عملية التنقيب نُفذت بإمكانات وطنية.

وتابع: "فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وأردف أردوغان: "سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر "تونا"

وأكد على أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة.

وقال: "بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد".

وتابع الرئيس أردوغان: "ننتظر أنباء سارة مماثلة من المتوسط".

وأضاف " نهدف لوضع غاز البحر الأسود في خدمة أمتنا"، وقال "اليوم سنترك إرثاً مهماً للأجيال القادمة".

وأردف : "سنبدأ الاستفادة بالفعل من هذا المورد من خلال استخراج الغاز الطبيعي وعمليات نقله"

وبين أنه سيتم البدء على الفور بحفر آبار حقل الغاز الجديد ومن ثم رسم شكل الإنتاج والانتقال بعدها إلى أعمال البناء

ومضى قائلا: انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني

وأوضح أنه تم اجراء 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي "الفاتح" و"ياووز".



وقال: "سنواصل السير نحو أهدافنا دون أن نطمع في حقوق الآخرين ودون أن نسمح لهم بالاستيلاء على حقوقنا"



ولفت الرئيس التركي إلى أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية.

وأشار إلى أن النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفق الدم البشري "لا يزال سائدا"

وشدد على تصميم الحكومة على حل مسألة الطاقة في البلاد بشكل جذري.

وأضاف: "لن نتوقف أو نرتاح حتى نكون دولة مصدرة للطاقة".

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المنحازة إلى اليونان فيما يتعلق بشرق المتوسط.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يخون مبادئه مرة أخرى بازدواجية المعايير التي يظهرها مع اليونان وتحريضها ضدنا".