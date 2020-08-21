وزير الطاقة التركي: الغاز ذو جودة عالية وسنبدأ باستخدامه في 2023

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن الشعب سيبدأ باستخدام الغاز المحلي اعتبارا من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الموافق في 2023.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مراسم الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ تركيا في البحر الأسود.

وأكد دونماز أنه سيتم الكشف عن آبار جديدة في أقرب وقت في منطقة حقل الغاز المكتشف، من خلال العمل على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع.

وذكر أن دراسات المسح الزلزالي في المنطقة بدأت منذ 14 شهرا، مشيرا أن مساحة المنطقة التي اكتشف فيها الغاز تبلغ 250 كيلومتر مربع.

وأوضح دونماز، أن الاختبارات والتحاليل تظهر جودة الغاز الذي سينعكس بشكل إيجابي للغاية على تكلفة استخراجه.

وأضاف أن اليوم هو "نقطة تحول تاريخية بالنسبة لتركيا وشعبها".

من جهته، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عقب مشاركته في الاجتماع الذي زف فيه الرئيس أردوغان بشرى اكتشاف الغاز إن هذا الاكتشاف هو ثمرة الجهود والعزيمة الكبيرة لكل من الرئيس أردوغان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والعاملين في الوزارة المذكورة، والمؤسسة التركية للنفط.

وشدد شنطوب على أهمية هذا الاكتشاف، حيث تأتي الطاقة في مقدمة الواردات التركية، وتصل قيمتها إلى مبالغ خيالية.

وأوضح أن هذا الاكتشاف ليس إلا نقطة البداية لمزيد من الاكتشافات القادمة، الأمر الذي سيفسح الطريق أمام تركيا للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وبالتالي توفير جزء كبير من ميزانيتها المخصصة لاستيراد الغاز.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.