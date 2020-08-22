أصداء اكتشاف الغاز التركي في الصحافة العالمية

خصصت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية حيزا واسعا للكلام عن اكتشاف تركيا لأكبر حقل للغاز في تاريخها.

ففي بلجيكا، قال موقع "بوليتيكو" الإخباري، إن تركيا أكدت اكتشافها الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وتعهدت بمواصلة التنقيب في البحر المتوسط.

وأفاد موقع " 7سور7" الإخباري، الناطق بالفرنسية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن تركيا اكتشفت أكبر حقل في تاريخها للغاز الطبيعي.

وعنونت صحيفة "لا سوير" واسعة الانتشار، خبرها بـ"تركيا تكتشف في البحر الأسود أكبر احتياطي على مر تاريخها".

من جانبه، أوضح موقع "سود إينفو" الناطق بالفرنسية، أن تركيا اكتشفت في البحر الأسود أكبر حقل للغاز الطبيعي على مر تاريخ بلاده.

وفي ألمانيا، قالت صحيفة "بيلد" إن أردوغان وصف اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود بـ"العهد الجديد للأمة".

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية، قول أردوغان "إن تركيا اكتشفت 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود، وثمة أدلة لوجود احتياطيات أخرى في المنطقة".

وأشار موقع "دي بي أ" الإخباري، إلى أن تركيا وصلت إلى مورد للغاز الطبيعي، أثناء بحثها عن مواد خام في البحر الأسود.

وفي اليونان، تناول موقع "سكاي" الإخباري الخبر تحت عنوان: "صيحات الفرحة لأردوغان"، لافتة إلى أن الليرة التركية استعادت عافيتها بشكل مؤقت، على حد زعمها.

من جهته، موقع "إنرجيا" الإخباري الخاص بمواضيع الطاقة، لفت إلى أن تركيا اكتشفت 320 مليار متر مكعب من الغاز، وأنها ستبدأ باستخدامها اعتبارا من 2023.

بدورها، عنونت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية للأنباء، خبرها قائلة: "اكتشاف تاريخي.. أردوغان يعلن العثور على حقل للغاز الطبيعي".

كما أوضح موقع "تي إس إن" الإخباري الأوكراني، أن تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي عبر تاريخها.

ولفت إلى أن الاكتشاف لن يساهم فقط في تقليص استيراد تركيا للغاز، إنما قد يجعل منها دولة مُصدرة أيضا.

وفي الولايات المتحدة، أطلقت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عنوان: "تركيا تعوّل على حقل الغاز الطبيعي الكبير لدعم اقتصادها".

وتناولت وكالة "أسوشيتد برس" الخبر قائلة، إن "تركيا اكتشفت حقل كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود"، لافتة إلى تصريحات الرئيس أردوغان حين أفاد "إننا عازمون على حل مسألة الطاقة في البلاد من جذورها".

من جانبها، وكالة "رويترز"، قالت إن "أردوغان يعلن اكتشاف تاريخي للغاز الطبيعي في البحر الأسود".

وأضافت أن الاكتشاف قد يكون بداية لاكتشاف حقول أكبر، الأمر الذي سيخلص تركيا من التبعية في مجال الطاقة لدول مثل روسيا، وإيران، وأذربيجان.