وزير الطاقة والموارد الطبيعية: تركيا ستستخرج الغاز المكتشف بإمكانيات محلية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن شركة النفط التركية (TP) الوطنية هي من سيتولى عملية استخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود.

وأوضح فاتح دونماز، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، الثلاثاء، أن شركة النفط التركية تمتلك في بنيتها خبراء في مجال استخراج الغاز والنفط، وأن هؤلاء الخبراء يزودون الأجيال الشابة بمعلوماتهم وخبراتهم.

وأضاف أن كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأود، تعد أضخم كمية تم اكتشافها في البحار خلال عام 2020.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات لوجود كميات أكبر من الغاز في حقل صقاريا الذي تم اكتشافه قبل عدة أيام.

وتابع قائلا: "علينا مد أنبوب بطول 200 كليو مترا لجلب الغاز المستخرج إلى تركيا، وفي كافة الأحوال، فإن تكاليف إيصال هذا الغاز إلى أراضينا ستكون أقل من تكاليف الغاز المستورد".

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قال دونماز إن فعاليات بلاده في تلك المنطقة مستمرة، رغم إعلان اليونان "إخطار نافتكس" في مناطق نشاط السفن التركية.

وأشار إلى قيام اليونان بأنشطة استفزازية في المنطقة، مبينا أن كافة الأنشطة التركية في شرق المتوسط مطابقة للقوانين الدولية.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، فضلا عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء الماضي، بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرقي المتوسط.