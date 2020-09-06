أردوغان: الغاز المكتشف بالبحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل نفط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن احتياطي الغاز الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يعادل 1.9 مليار برميل من النفط.

وأضاف في خطاب تلفزيوني عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، أن احتياطي الغاز المذكور هو ثاني أكبر مورد تم اكتشافه خلال العام الجاري عالميا.

وأشار إلى أن الاكتشاف المذكور بين الاحتياطيات القليلة في العالم من حيث جودة الغاز. وأعرب عن أمله في تلقي أنباء سارة جديدة من البحرين الأسود والمتوسط.

وأضاف: "ندخل في مرحلة تتطلب منا جميعا المزيد من العمل وبذل الجهود والكفاح من أجل بلوغ أهداف تركيا لعام 2023".

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها قبل حوالي أسبوعين، كشفا ضخما للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.

ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.