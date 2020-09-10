قرب انتهاء تصنيع المفاعل الأول لمحطة آق قويو النووية التركية

أعلن القسم الهندسي لشركة "روس آتوم" النووية الروسية، قرب انتهاء تصنيع المفاعل المزمع تركيبه في الوحدة الأولى لمحطة "آق قويو"، النووية التركية.

الشركة الروسية المشرفة على أعمال بناء أول محطة نووية تركية، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، أفادت في بيان صادر عنها، أنها بدأت تركيب وعاء المفاعل النووي وغطائه وأقسامه الداخلية، بهدف الاختبار، وذلك في فرعها الكائن بمدينة فولجودونسك، جنوبي روسيا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعتبر هامة من حيث اختبار جودة وجاهزية المفاعل.

وأوضح أن أعمال تركيب كافة أقسام المفاعل، بهدف الاختبار، يساهم في قطع شوط كبير في تركيب وبناء المفاعل على أرض الواقع.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الشركة الروسية، إجراءها اختبارات هيدروليكية ناجحة لأوعية ضغط المفاعل للوحدة الأولى من المحطة النووية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تهدف إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" عام 2023 بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

تجدر الإشارة، أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.