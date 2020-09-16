موسكو تدعو بروكسل لتجنب تسييس مشروع "السيل الشمالي 2"

دعت روسيا الاتحاد الأوروبي إلى تجنّب تسييس مشروع غاز "السيل الشمالي 2" الذي وصفته بأنه "مشروع تجاري يلائم مصالح الاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة موسكو،

وشدد بيسكوف على عدم قبول بلاده الانتقادات الموجهة لمشروع "السيل الشمالي2".

وأكد معارضة موسكو ربط مشروع الغاز المذكور بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، الخاضع حالياً للعلاج في ألمانيا إثر تسممه.

والاثنين، أعلنت الحكومة الألمانية، أن نافالني، تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الشهر الماضي، مستندة إلى نتائج مختبرات مختصة في فرنسا والسويد.

وأضاف بيسكوف: "يجب عدم تسييس مشروع السيل الشمالي 2. إنه مشروع تجاري لصالح روسيا، وأيضاً لصالح الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا".

حديث بيسكوف يأتي رداً على تصريحات رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اتهمت فيها روسيا بإقصاء "أنصار الديمقراطية"، مردفة: "من الخطأ التفكير في أن مشروع السيل الشمالي 2 سيساهم في خفض التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا."

و"السيل الشمالي 2"، مشروع لمد أنبوبين لنقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويمر عبر المياه الإقليمية إلى فنلندا والسويد والدنمارك.