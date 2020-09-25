تراجع استيراد الغاز الطبيعي في تركيا 4.5 بالمئة في يوليو

تراجع استيراد تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 بالمئة في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وذكرت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية "EPDK" في تقريرها لقطاع سوق الغاز الطبيعي لشهر يوليو المنصرم، أن البلاد استوردت 3 مليارات و109 ملايين و89 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بالشهر المذكور.

وأضافت أن ما يقرب من 2 مليارا و601 مليون متر مكعب من الواردات دخلت البلاد عبر خطوط الأنابيب، و508 ملايين متر مكعب من خلال مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG) .

وأوضحت الهيئة التركية أن البلاد استوردت غالبية الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة من أذربيجان، تلتها روسيا وإيران.

فيما أشارت إلى أن نسبة استهلاك تركيا للغاز الطبيعي تراجع بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 2.8 مليار متر مكعب في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019.