شركة تطوير عقاري تركية تحصد جائزة أفضل مشروع في موسكو

حصلت شركة "رونيسانس" (النهضة) القابضة التركية على جائزة أفضل مشروع وصفقة عقارية في حفل أُقيم في العاصمة الروسية.

وأوضحت الشركة التركية في بيان، السبت، أنها حصلت على جائزة أفضل مشروع عقاري لعام 2020، لإنجازها مركز "أبراج نيفا" التجاري والحيوي العملاق في موسكو.

ويتمثل المشروع في برج تجاري وحيوي، يبلغ ارتفاعه 345 مترا ومكون من مبنى سكني بـ79 طابقا ومبنى تجاري من 65 طابقا، بتكلفة 1.2 مليار دولار.

وحصلت الشركة على جائزة "CRE All-Russia 2020"، لأفضل مشروع وصفقة لهذا العام.

وتعتبر جوائز "CRE All-Russia التي بدأت بمبادرة من قادة قطاع العقارات في روسيا، أهم جائزة مرموقة في القطاع منذ عام 2003.

وسبق أن تم اختيار مشروع "أبراج نيفا" كـ"أفضل مشروع إسكان دولي متعدد الطوابق في العالم" في إطار جوائز الملكية الدولية.

كما حصل المشروع على شهادة "القيادة في الطاقة والتصميم البيئي"، نظرا لخصائصه الصديقة للبيئة.

يشار أن شركة "رونيسانس" تأسست عام 1993، وتعمل في أكثر من 20 دولة بينها روسيا وألمانيا وسويسرا وقطر وفنلندا وبلجيكا واليابان والغابون.