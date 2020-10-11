"النفط الليبية" ترفع "القوة القاهرة" عن حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد (جنوب)، بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية، ممثلة بمليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وأضافت المؤسسة في بيان، الأحد، أن الاتفاق يلتزم بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، ويمكن المؤسسة من رفع القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج.

وعقب الاتفاق، أعطت المؤسسة تعليماتها للمشغل "شركة اكاكاوس" بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة، وسلامة العمليات.

وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يفوق 330 ألف برميل يوميا، يشكل قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية.

بيان اليوم، أورد أن المؤسسة تناولت الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة (مصر)، في وقت سابق من الشهر الماضي، وساهمت في تذليل صعوبات وعراقيل تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

والأسبوع الماضي، قال مصرف ليبيا المركزي، إن خسائر البلاد الناجمة عن توقف إنتاج وتصدير النفط، بلغ 10 مليارات دولار، خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري.

في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت ميليشا تتبع الانقلابي حفتر، غلق ميناء الزويتينة لتصدير النفط والغاز المسال (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري.

كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، قبل إعلان التوصل لاتفاق ينهي الغلق خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

وليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ إنتاجها النفطي الفعلي 95 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري، بفعل عمليات الغلق، مقابل 1.22 مليون برميل يوميا كمتوسط في 2019.