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النفط يهوي 3% عالميا إثر استئناف إنتاج "الشرارة" الليبي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 12.10.2020 18:59
آخر تحديث في 12.10.2020 19:17
النفط يهوي 3% عالميا إثر استئناف إنتاج الشرارة الليبي

هوت أسعار النفط بحدة عالميا لتتجاوز خسائر الخام 3 %، الاثنين، عقب إعلان استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي.

وبحلول الساعة 15:06 ت.غ، تراجعت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم ديسمبر/كانون الأول، 1.19 دولار أو بنسبة 2.78% إلى 41.66 دولارا للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، 1.26 سنتا أو بنسبة 3.1 % إلى 39.34 دولارا للبرميل.

ومنذ بدء التعاملات، تعرض الخام لضغوط مخاوف زيادة المعروض مع استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد مرور إعصار دلتا، وانتهاء إضراب في القطاع النفطي بالنرويج ما سمح باستئناف الإنتاج في 6 حقول نفطية ببحر الشمال.

لكن الخسائر تضاعفت فور إعلان استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت إدارة الحقل في بيان إنها "بدأت أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي".

وقدرت إدارة الحقل أن يرفع تشغيل حقل الشرارة إنتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 350 ألف برميل يوميا.

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