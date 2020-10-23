سفينة الفاتح تحفر والقانوني تختبر آبار حقل صقاريا

تستعد سفن الأبحاث والتنقيب التركية للقيام بمهامها للبحث عن الغاز الطبيعي وإجراء الاختبارات اللازمة في حقل غاز صقاريا المكتشف حديثا بالمياه الإقليمية التركية بالبحر الأسود.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن سفينة الفاتح للتنقيب ستتوجه إلى حقل صقاريا للغاز لإجراء أعمال الحفر في بئر "تورك علي -1"، عقب إنتهاء أعمال الصيانة والاستعدادات الفنية الأخرى في السفينة.

وستتولى سفينة الفاتح حفر الآبار في حقل صقاريا، في حين ستقوم سفينة القانوني بإجراء الاختبارات على الآبار للحصول على البيانات اللازمة لتطوير الحقل.

وسيكون بئر تورك علي - 1 من أولى آبار الكشف التي ستحفرها سفينة الفاتح، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في توضيح الخصائص التقنية للحقل.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تركيا ستقوم عبر سفنها الوطنية بحفر 40 بئراً في إطار فعالياتها بالبحر الأسود.

فيما تم إعداد دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد بمساحة تقدر بنحو 33 ألف كيلومتر مربع (18 بالمائة) من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها والتي تبلغ مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع في البحر الأسود.

وستبدأ الدراسات السيزمية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مساحة تقدر بـ8.500 كيلومتر مربع من حقل صقاريا، وبعد نحو 6 أشهر من عمل السفن هناك، سيتم استلام البيانات الزلزالية بحلول النصف الأول من عام 2021.

وعلى ضوء هذه البيانات، سيتم تحديد عمليات الحفر والتنقيب الجديدة للاستكشاف عن الغاز في هذا الحقل.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بحقل صقاريا، نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية (10.7 - 11.3 مليار دولار)، وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.

وتستهلك تركيا نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.