شركة تركية تعتزم إنتاج جميع أجزاء مولدات طاقة الرياح بالإمكانات المحلية

تخطط إحدى شركات إنتاج القوالب الصناعية في ولاية إزمير غربي تركيا لإنتاج أجزاء مولدات طاقة الرياح بالكامل، بعد أن تلقت استثمارات بقيمة 170 مليون ليرة تركية كجزء من برنامج تعزيز الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وستستخدم الشركة هذه الأموال لإنشاء مصنعاً متخصصاً يتوقع أن يوفر قيمة مضافة من خلال إنتاج معدات توربينية كبيرة تبلغ 329 مليون ليرة تركية في خمس سنوات. وسيتم بناء المنشأة على مساحة 145.000 متر مربع في المنطقة الصناعية النظامية الواقعة في "قنق" بإزمير.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول صرح "مليح ديرين" رئيس مجلس إدارة شركة "ديرينلار دوكوم" أنهم يعملون في هذا المجال منذ عام 1974، ولديهم حالياً قدرة صب سنوية تبلغ 204.000 طن.

وأضاف:"سنقوم ببناء منشأة في المنطقة الصناعية النظامية بإزمير لإنتاج الآلات والمعدات الصناعية الثقيلة. ويهدف برنامج المنشأة الأساسي إلى زيادة قدرة طاقة الرياح وتقليل عجز الحساب الجاري في الاقتصاد التركي. نحن نخطط لبناء خط إنتاج صب حديث مأتمت يعمل مع جميع الوحدات على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع". مضيفًا أن الشركة ستقوم في الفترة المقبلة، ببناء مصنع معالجة العناصر المصبوبة وخط تجميع شامل.

وقال "ديرين" إن الشركة تصدر حالياً حوالي 80% من منتجاتها إلى شمال أوروبا وألمانيا والدول المجاورة، مضيفاً أن

%50 من الإنتاج يتكون من معدات طاقة الرياح المصنعة في المنشأة الحالية الموجودة في المنطقة الصناعية بإزمير.

وأوضح أن المنشأة الجديدة ستنتج أجزاء أكبر من الأجزاء الحالية بفضل الاستثمار الاستراتيجي الذي حصلت عليه، وذلك بهدف تغطية إنتاج مولدات طاقة الرياح بالكامل، والتي تزن 25 طناً فأكثر. وأضاف أن المصنع سيوظف مبدئيا ما بين 100 إلى 150 عاملاً بينما يُتوقع وصول عدد العاملين فيه إلى 500 موظف في الفترة المقبلة.

وقال ديرين "لقد أكملنا بالفعل دراساتنا الأولية لإنتاج هذه الأجزاء من خلال هيكلنا الحالي ومركز البحث والتطوير الخاص بنا".

وأضاف أن الجدول الزمني لبناء المصنع يعتمد على تطورات جائحة الفيروس المستجد، ولكن بمجرد وضع الأساس سيكتمل البناء في غضون عامين.

كما صرح "صادق دوغروير" رئيس بلدية "قنق" لوكالة أنباء الأناضول، أن شركة "ديرينلار دوكوم" ستقوم بتصنيع أجزاء ذات قيمة مضافة في المنطقة، الأمر الذي سيجعل شمال إزمير قاعدة إنتاج محركات طاقة الرياح بفضل المنطقة الصناعية والمصانع الموجودة فيها. وأضاف أن موقع المنطقة الصناعية عنصر هام جداً نظراً لأنها مرتبطة بإسطنبول بواسطة الطريق السريع بالإضافة إلى ارتباطها بالموانئ البحرية.