أسعار النفط تتراجع مع تقدم بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الخميس، مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، في سباق الانتخابات الأمريكية على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وترتبط أسواق النفط بكل من العقوبات التي فرضها ترامب على إيران المصنفة كثالث أكبر منتج للخام في منظمة (أوبك)، بمتوسط 3.85 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، إلى 2 مليون حاليا.

كما يؤيد ترامب اتفاق خفض الإنتاج من جانب تحالف (أوبك+) بمتوسط حالي 7.7 ملايين برميل يوميا، ما يؤثر إيجابا على أسعار الخام.

وعند الساعة (07:22 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.55 بالمئة أو 65 سنتا إلى 40.59 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 1.58 بالمئة أو 62 سنتا إلى 38.53 دولارا للبرميل.

والأربعاء، ارتفع عدد أصوات المرشح بايدن في المجمع الانتخابي إلى 264 مقابل 214 لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وتبقى حتى فجر الخميس، خمس ولايات لم تحسم بعد هي: ألاسكا، نيفادا، نورث كارولينا، جورجيا، وبنسلفانيا.