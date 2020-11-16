تركيا تعلن تشغيل خط أنابيب "تاناب" للغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الاثنين، تشغيل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصاراً باسم "تاب".

وفي تغريدة عبر تويتر قال دونماز "كنا قد أكملنا العام الماضي مشروع (تاناب) خط أنابيب الغاز العابر للأناضول، في زمن قياسي، لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا".

وأضاف أنه "بعد إكمال مشروع تاناب، ومع تشغيل خط تاب، تم إكمال إحدى الحلقات المهمة لأمن إمدادات الطاقة الأوروبية".

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً ويتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.

وفي17 مارس/آذار 2015، دشّن كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الأذربيجاني إلهام علييف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، رسمياً مشروع بناء خط أنابيب لضخ الغاز من حقل "شاه دينيز2" الأذربيجاني الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الاوروبي من خلال خط "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي.

ومن المقرر أن ينقل خط "تاناب" نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويخصص 6 مليارات منها؛ لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، وبدأ ضخ الغاز من أذربيجان عبر أنابيبه إلى تركيا نهاية يونيو/حزيران 2018.