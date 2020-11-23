تركيا.. الطاقة المتجددة تمثل 99.6% من استثمارات توليد الكهرباء

شكلت مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الكهرومائية وطاقة الرياح، 99.6 بالمئة من الاستثمارات الجديدة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في تركيا، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

ووفق معلومات جمعتها الأناضول من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، الاثنين، تم تشغيل 1934 ميغاوات من إنتاج الطاقة الكهربائية الجديد خلال في الفترة بين يناير / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول 2020.

واستحوذت محطات الطاقة الكهرومائية على 66.6 بالمئة (1288.4 ميغاوات) من إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة نفسها.

فيما شكلت محطات الرياح 25.6 بالمئة (486.8 ميغاوات) والطاقة الشمسية 4.6 بالمئة (89 ميغاوات)، تبعتها محطات الطاقة الحيوية والحرارة المهدرة ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية بـ 3.1 بالمئة (60.7)، وأخيرا منشآت التوليد المشترك للطاقة بـ 0.4 بالمئة (8.6 ميغاوات).

يذكر أن محطات الطاقة الحرارية شكلت ما يقرب من نصف طاقة توليد الكهرباء التي تم تشغيلها في نفس الفترة من العام الماضي.