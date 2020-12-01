تركيا.. سفينة "القانوني" تسعد للتنقيب في البحر الأسود

تواصل سفينة "القانوني" التركية الموجودة حاليا شمال غربي البلاد، تحضيراتها للبدء بأعمال التنقيب في البحر الأسود.

وكانت "القانوني" قد وصلت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى ميناء "فيليوس" على البحر الأسود بولاية زونغولداق، قادمة من إسطنبول.

وفي إطار التحضيرات اللازمة، تم تركيب برج السفينة بعد تفكيكه سابقاً في إسطنبول، لتمكينها من عبور مضيق البوسفور.

ومن المقرر أن تباشر السفينة أعمال التنقيب خلال الأشهر الأولى من عام 2021، عقب إتمام التحضيرات الأخرى وإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

و"القانوني" هي السفينة التركية الثانية التي تنضم لأعمال التنقيب في البحر الأسود التي اكتشفت منتصف أغسطس/آب الماضي، أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا.

وانضمت سفينة "القانوني" إلى صفوف مؤسسة البترول التركية مطلع العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد السفن التركية المخصصة للتنقيب إلى 3 سفن.