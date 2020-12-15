أنقرة وباكو توقعان اتفاقا لمد خط الغاز بين تركيا ونخجوان

وقعت تركيا وأذربيجان اتفاقا لتمديد خط نقل الغاز الطبيعي من ولاية إغدير شرقي البلاد، إلى إقليم نخجوان ذاتي الحكم، التابع لأذربيجان.

ووقع على الاتفاق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف.

وفي كلمة خلال مراسم التوقيع، في أنقرة، الثلاثاء، قال دونماز، إن بلاده أكملت مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، الذي يعد أطول أقسام ممر الغاز الجنوبي، لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا.

ولفت أنه تم إنجاز المشروع خلال زمن قياسي، إذ تم نقل 8.1 مليار متر مكعب من الغاز عبر أنابيب "تاناب"، منذ 30 يونيو/حزيران 2018 وحتى اليوم.

كما أشار إلى تدشين مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي "تاب"، الشهر الماضي، حيث بلغت كمية الغاز المتدفق عبره 70 مليون متر مكعب.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعد خلال زيارته إلى أذربيجان في فبراير/ شباط الماضي، بإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من ولاية إغدير إلى أقليم نخجوان الأذربيجاني ذاتي الحكم في أسرع وقت.

وأردف أن المشروع سيتم بالتعاون بين شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار".

وأوضح أن خط (تركيا-نخجوان) سيتم إنشاؤه كامتداد لخط النقل الرئيسي للغاز الطبيعي في شرق الأناضول عند ولاية إغدير.

وأشار أن طول القسم الواقع داخل تركيا يبلغ 85 كم، وسعة الخط تبلغ 500 مليون متر مكعب سنويا، بمعدل 1.5 مليون متر مكعب يوميا، لافتا أنه سيساهم في تلبية كافة احتياجات سكان نخجوان من الغاز الطبيعي.

وناختشيفان أو (نَخجَوان) إقليم يتبع أذربيجان مساحته تبلغ حوالي 5363 كيلو مترا مربعا، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.