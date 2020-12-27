إيران تبلغ العراق خفض إمدادات الغاز بنسبة 40 بالمئة

قال مسؤول عراقي، الأحد، إن الجانب الإيراني أبلغ وزارة الكهرباء عزمه خفض تجهيز الغاز إلى المحطات الكهربائية العراقية، بواقع مليوني متر مكعب يوميا ما يشكل 40 بالمئة من إجمالي الغاز المصدر للعراق.

وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "الجانب الإيراني أبلغنا بانه سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب (في اليوم)، لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأوضح موسى أن "التخفيض سيجعل توليد الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط (محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية)".

وكان العراق أعلن في يونيو/ حزيران الماضي تسديد 400 مليون دولار للجانب الإيراني، كديون مستحقة لشراء الغاز والطاقة الكهربائية.

ولا يوجد رقم معلن عن حجم الديون المالية الواجب أن يسددها الجانب العراقي لإيران.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء، منها ربط منظومته مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لاستيراد 1200 ميجاوات من الكهرباء، ووقود الغاز لتغذية محطات الطاقة المحلية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.